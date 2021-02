Serata difficile per la Juventus al Do Dragao, i bianconeri escono sconfitti 2-1 al cospetto del Porto, capace di pungere i bianconeri all’inizio dei due tempi, difendendo poi il vantaggio dopo il gol di Chiesa.

Una partita giocata male dalla squadra di Pirlo, che nel post-partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per spiegare i motivi di questa sconfitta: “l’approccio è diventato sbagliato dopo il primo minuto. Quando prendi un gol così è normale che un po’ di paura ti viene, ti mancano un po’ di sicurezze. I ragazzi si sono un po’ abbattuti: non era l’inizio che volevamo fare, abbiamo preso un gol strano. La partita era questa, lo sapevamo, loro sono bravi a chiudersi e dopo quel gol è stato tutto molto più difficile”.

Morata svenuto

Interrogato poi sulla scelta di Dejan Kulusevski al posto di Alvaro Morata, Pirlo ha rivelato come lo spagnolo sia svenuto nel post-partita: “Alvaro non è al meglio. Da quando è rientrato dall’influenza non si è più ripreso. È entrato nel momento del bisogno, quando è finita la partita si è dovuto sdraiare. Ha avuto uno svenimento, non era al meglio“.