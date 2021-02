Porto-Juventus, errore comico della difesa bianconera: Taremi ne approfitta e buca Szczesny [VIDEO]

Nemmeno un minuto di gioco al Do Dragao che il Porto è già in vantaggio sulla Juventus, a causa di un macroscopico errore commesso dalla difesa bianconera. Szczesny e Bentancur la combinano grossa, cincischiando in area di rigore e permettendo così a Taremi di segnare l’1-0, ribattendo in rete il rinvio del portiere polacco. Una rete comica, che obbliga la Juventus a rincorrere il Porto dopo soli 60 secondi di partita.