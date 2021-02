Il secondo tempo di Porto-Juventus comincia come era iniziato il primo, ovvero con un gol della squadra di casa. Bastano solo 25 secondi questa volta a Marega per fare 2-0, sfruttando l’ennesima dormita della difesa bianconera. Un approccio terrificante della squadra di Pirlo che, non contenta di quanto avvenuto nella prima frazione di gioco, regala anche la seconda rete ai propri avversari. Una serata da incubo, che la Juventus deve provare a raddrizzare in vista del ritorno all’Allianz Stadium.