Il crollo del Ponte Morandi si è portato via suo figlio, precipitato nel vuoto quel maledetto 14 agosto 2018 insieme ad altri amici. Da quel momento in poi, Roberto Battiloro ha iniziato la sua battaglia per avere giustizia, perché la morte del suo Giovanni non può restare impunita. Niente soldi, ma solo la verità su quanto successo ormai quasi tre anni fa, quando il Ponte Morandi crollò uccidendo ben 43 persone.

Risarcimento rifiutato

Al signor Battiloro è stato offerto un milione di euro come risarcimento, ma ha rifiutato in maniera netta: “la vita di mio figlio non ha prezzo, voglio prima verità e giustizia. Non ne avrei accettati neanche 10 di milioni perché non voglio ristori. Questo non è un Superenalotto. No, prima di tutto deve uscire la verità. Spero che questa mia rinuncia contribuisca ad avere un vero giudizio“.