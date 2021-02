Per dare il via al nuovo anno, Porsche Design spinge sull’acceleratore e inizia la collaborazione con la star di Hollywood e appassionato di motorsport Patrick Dempsey. Da gennaio il pilota di Porsche race-car sarà il nuovo volto di Porsche Design Eyewear. Come attore, regista, pilota o atleta, Patrick Dempsey ha sempre seguito la sua visione cercando di raggiungere il meglio per sé e per i suoi progetti. Grazie a questa piacevole ed autentica personalità lui è senza dubbio il brand ambassador ideale di Porsche Design Eyewear. Oltre alle iniziali del proprio nome, la star hollywoodiana condivide con Porsche Design l’identica passione per la precisione e la perfezione. Dempsey é un autentico Porsche driver, co-fondatore di un Porsche customer racing team e conta su una lunga conoscenza e relazione con il brand.

Le parole di Dempsey

Queste le parole di Patrick Dempsey: “Porsche ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Sia come pilota che come co-fondatore di un racing team, Porsche mi ha sempre trasmesso una forte passione e la sensazione di lottare sempre per avere massime prestazioni mi ha permesso di sentirmici sempre connesso. Sono estremamente felice di esser parte del mondo lifestyle di Porsche Design anche fuori dal motor sport e di rappresentare Porsche Design Eyewear come brand ambassador nel 2021“. Felice anche Jan Becker, CEO Porsche Design Group: “siamo onorati della partnership con Patrick Dempsey che non è solo una star mondiale del cinema e della televisione ma un vero appassionato di motorsport. Questa é una perfetta combinazione e fa di lui l’ambassador ideale di Porsche Design. La sua autenticità e fama internazionale ci aiuterà ad aumentare la visibilità del nostro Eyewear in tutto il mondo e avrà un effetto positivo sull’intera brand awareness del brand“.

Quattro modelli

La campagna di immagine Porsche Design Eyewear 2021 con protagonista Patrick Dempsey, evidenzierà quattro modelli dei nuovi occhiali da sole e da vista del brand, innovativi e senza tempo. A dare il via alla campagna, attualmente disponibili in store, sono i nuovi Porsche Design P’8688 A Liquid Titanium, occhiali dotati della nuova tecnologia VISION DRIVE™. Gli occhiali da sole perfetti con cui mettersi in viaggio.

P‘8688 A Liquid Titanium sunglasses con VISION DRIVE™ Polarized XTR lens technology

Patrick Dempsey sa, attraverso la sua personale esperienza come pilota d’auto, quanto sia importante una visione chiara quando si è al volante. L’innovativo VISION DRIVE™ lens technology fa dei nuovi Porsche Design P’8688A gli accessori perfetti per mettersi on the road. Questi occhiali da sole sono perfetti per tutte le condizioni stradali e meteorologiche grazie alle lenti VISION DRIVE™ Polarized XTR. Gli occhiali non sono solo dotati di un filtro di polarizzazione ad alte prestazioni e di protezione UV400, ma anche di un potenziatore del contrasto che assorbe le componenti della luce blu meglio delle lenti convenzionali. Questa caratteristica innovativa aumenta la percezione complessiva del colore, il contrasto e la protezione dall’abbagliamento. Un vantaggio ottico decisivo che non compromette l’aspetto elegante e senza tempo degli occhiali. La montatura è realizzata al 100% in titanio ultra leggero e, in combinazione con aste di forma tridimensionale, crea un look audace ma minimalista. Il modello P’8688 A con VISION DRIVE™ Polarized XTR lenses é da adesso disponibile presso i Porsche Design Stores, una selezione di ottici e store specializzati in eyewear, e su www.porsche-design.com al Prezzo di $635