Il caso Suarez è ancora sotto la lente di ingrandimento della procura di Perugia, che sta indagando per determinare le eventuali responsabilità riguardo l’esame farsa organizzato presso l‘Università per Stranieri del capoluogo umbro. Sulla questione si è soffermato pubblicamente proprio l’attaccante uruguaiano, che ne ha parlato nel programma “El Transistor” della stazione radio spagnola “Onda Cero”: “non c’era solo la Juventus in estate, ma anche altri club interessati. Il passaporto italiano? Ho continuato a portare avanti il discorso perché ci stavo lavorando da un anno“.

LEGGI ANCHE: L’Atletico gode con Suarez, Koeman si mangia le mani: “avremmo dovuto darlo alla Juventus”

Il passaggio all’Atletico Tanti i temi toccati da Luis Suarez, anche lo spinoso addio al Barcellona per trasferirsi all’Atletico Madrid: “fino a quando non ho lasciato il Barcellona non volevo fare nulla. Koeman mi ha chiamato e mi ha detto che non contava su di me. Ho accettato la decisione ma gli ho detto che avevo un contratto e che sarebbe stata la società a comunicarmelo. Non sono riuscito a parlare con Bartomeu, lo ha fatto il mio avvocato. È stata dura, specie quando ho dovuto dirlo ai miei figli. A Madrid ho avuto subito un ottimo feeling. La verità è che qui mi trovo molto bene. Simeone è uno di quegli allenatori che quando si tratta di convincere un giocatore lo fa, grazie alla sua mentalità. Mi ha detto che si fidava delle mie qualità nonostante qualcuno dicesse che non ero più al massimo della carriera”.