Al termine delle consultazioni con Mario Draghi, Giorgia Meloni ha messo in chiaro che Fratelli d’Italia non voterà la fiducia al nuovo Governo.

Una scelta chiara e netta, espressa davanti ai giornalisti presenti: “non voteremo la fiducia al governo di Mario Draghi. È stato un confronto cordiale, franco, spero costruttivo. Abbiamo confermato che per una ragione di metodo e di merito non voteremo la fiducia, ma non per un pregiudizio nei confronti del presidente Draghi“.

LEGGI ANCHE: Minacce di morte a Salvini, la reazione di Vittorio Feltri

Frecciata a Salvini

Giorgia Meloni poi ha proseguito nel suo intervento, lanciando anche una frecciatina a Matteo Salvini: “mi piacerebbe un governo dove ci fossero dentro tutti, ci siamo divisi tante volte, non condivido ma non commento. A me piacerebbe che il centrodestra rimanesse compatto. Io vorrei andare al governo con Salvini e Berlusconi, non con il Pd e i 5 Stelle. E Salvini che ci è passato prima di me forse dovrebbe saperlo“.