Le ultime settimane di Premier League non sono state affatto semplici per gli arbitri, coinvolti in numerose polemiche che hanno messo a dura prova la serenità dei fischietti inglesi.

Tra questi, il più turbato è sembrato Mark Clattenburg, che ha deciso di inviare una lettera al Daily Mail per difendere la propria categoria. Rivelazione davvero scottanti quelle dell’arbitro inglese, che coinvolgono anche la Juventus.

Le parole di Clattenburg

Una lunga lettera quella di Mark Clattenburg, che ha fatto discutere non solo l’Inghilterra, ma l’Europa intera. Questo il contenuto della missiva dell’arbitro inglese: “Mike Dean, autore dell’espulsione di qualche settimana fa ai danni del centrocampista del West Ham Tomas Soucek, ha cominciato a ricevere tanti insulti e minacce. Sono abituato a ricevere lettere a casa mia. Tutte indirizzate a Mark Clattenburg e il mio postino, pensando di farmi un favore, me le ha consegnate. C’erano insulti vili e minacce. L’ho denunciato alla polizia, ma visto l’anonimato non hanno arrestato o condannato nessuno. È doloroso e spaventoso. C’è un limite. Purtroppo, con i social media, quel limite viene superato troppo spesso. Michael Oliver ha dovuto trasferire la sua famiglia da casa dopo la partita in cui la Juventus è stata eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nel 2018“.