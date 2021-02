Un racconto terribile, un vero e proprio incubo con cui Paris Hilton ha dovuto fare i conti per gran parte della propria vita.

La bella e ricca ereditiera ha rivelato di essere stata violentata e abusata sessualmente da ragazzina, precisamente all’età di 17 anni, durante gli undici mesi trascorsi alla Provo Canyon School. Paris Hilton ha raccontato la sua storia davanti alla commissione senatoriale Giustizia dello Stato dello Utah, che sta indagando sugli standard di comportamento e sulle misure di controllo per tutti i centri di riabilitazione del territorio.

Il racconto di Paris Hilton

Interrogata sul suo passato, Paris Hilton ha riportato a galla quel periodo tremendo della sua vita: “sono una persona sopravvissuta all’abuso delle istituzioni, se oggi parlo è solo a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di rieducazione sparsi negli Stati Uniti. Per tutti i venti anni che ho alle spalle sono stata perseguitata da un incubo ricorrente: due sconosciuti mi rapiscono nel mezzo della notte, mi spogliano per perquisirmi, e poi mi rinchiudono in un edificio. Mi piacerebbe dirvi che si è trattato solo di un cattivo sogno, ma non è stato così. Ero costretta a prendere pillole, mi lasciavano stordita per giorni. Riuscivano a piegare la mia volontà. Mi guardavano mentre faceva la doccia e mi obbligavano a stare in isolamento senza vestiti come punizione La mia custode si vantava con le colleghe di essersi riuscita“.