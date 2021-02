Tensione alle stelle durante Napoli-Juventus, sia in campo che in tribuna, dove Fabio Paratici e Pavel Nedved sono stati beccati a inveire contro l’arbitro Calvarese. Insulti e accuse da parte dei due dirigenti bianconeri, ripresi in un video poi diventato virale sui social. Una scena che segue a distanza di giorni quella con protagonisti Conte e il presidente Agnelli, che ha fatto molto discutere riguardo i modi e i toni usati.

