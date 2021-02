Il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è appeso a un filo, legato alle prossime due partite che arriveranno nel giro di pochi giorni.

Prima la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, poi il match del ‘Maradona‘ contro la Juventus. Nel caso in cui l’allenatore calabrese dovesse perderle entrambe, la sua avventura napoletana giungerebbe con ogni probabilità al capolinea. Il ko subito contro il Genoa ha fatto infuriare Aurelio De Laurentiis, che non ha intenzione di aspettare oltre, considerando il processo involutivo iniziato dal suo Napoli.

Sostituti

In caso di eliminazione dalla Coppa Italia e di sconfitta contro la Juventus, Gattuso verrebbe sicuramente esonerato e Aurelio De Laurentiis inizierà a sondare eventuali sostituti. Il discorso con Benitez è avviato, ma nell’ambiente circola anche il nome di Walter Mazzarri, che tanto bene ha fatto sulla panchina del Napoli. Nel caso in cui il presidente azzurro volesse iniziare un percorso più lungo, a quel punto si rivolgerebbe ad altri profili come quelli di Juric, Italiano o De Zerbi. Non resta che attendere le prossime due gare, dopodiché il futuro di Gattuso al Napoli sarà molto più chiaro.