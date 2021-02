Daniele De Rossi potrebbe presto sedersi sulla panchina del Crotone, l’ex centrocampista della Roma è infatti il candidato principale per prendere il posto di Giovanni Stroppa in caso di esonero. L’attuale allenatore dei calabresi rischia grosso, in caso di sconfitta con il Sassuolo nel match dello Scida potrebbe essere sollevato dal suo incarico, chiudendo così il suo ciclo con il Crotone.

Idea De Rossi

La famiglia Vrenna ha già avviato i contatti con l’entourage di Daniele De Rossi, che avrebbe già dato il proprio assenso a sedersi sulla panchina del Crotone. Il romano firmerebbe un contratto pluriennale, il primo della sua carriera da allenatore, al momento non ancora iniziata. A De Rossi in passato si era interessata la Fiorentina, ma poi non se ne fece nulla anche per l’inesperienza dell’ex Roma.