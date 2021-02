Visita speciale per Cristiano Ronaldo subito dopo Napoli-Juventus, Victor Osimhen infatti si è recato nello spogliatoio dei bianconeri per incontrare il portoghese e chiedergli la maglia. Un gesto curioso e particolare quello dell’attaccante azzurro, che conferma tutta la sua umiltà e la sua bontà d’animo. Ronaldo non ha esitato a consegnargliela, scattando con Osimhen anche una foto durante i massaggi.