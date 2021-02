Sono stati uccisi con 60 coltellate Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta, un omicidio efferato commesso da Antonio De Marco, accecato dalla gelosia nei confronti di quei due ragazzi che si amavano e stavano così bene insieme.

Una tragedia atroce per le famiglie dei due ragazzi, private in maniera così repentina e così orribile di Eleonora e Daniele, senza potergli nemmeno dire addio. Mesi complicati soprattutto per la mamma di Eleonora, la signora Rossana, che ha scritto anche alcune lettere a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica per una richiesta di conforto.

Il gesto di Papa Francesco

Lettere che non sono finite nel dimenticatoio, dal momento che proprio Papa Francesco ha compiuto un gesto splendido per la mamma di Eleonora: “Papa Francesco mi ha telefonato, abbiamo parlato per sette minuti” ha raccontato mamma Rossana alla Gazzetta del Mezzogiorno. “Mi ha detto che mi è vicino, ha ripetuto più volte quanto è brutto quello che è successo. Mi ha ringraziato per la lettere, mi ha detto che da oggi in poi Eleonora e Daniele saranno nelle sue preghiere“.