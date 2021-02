Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si faranno, ma tutti coloro che vi parteciperanno dovranno seguire regole ferree per limitare il rischio di contagio.

Il Comitato Organizzatore ha diramato nelle ultime ore un elenco di norme che dovranno rispettare i membri delle federazioni internazionali, mentre i vademecum di atleti e giornalisti verranno diffusi in seguito. Non si potrà né urlare e né cantare, ma solo applaudire durante le gare. Bisognerà inoltre scaricare un app per comunicare tutte le proprie attività e sarà vietato ogni contatto fisico, compresi abbracci e strette di mano.

Obiettivo sicurezza

Le norme da rispettare durante le Olimpiadi di Tokyo 2021 saranno chiare e precise, nessuno potrà derogarvi pena il ritiro del pass olimpico. Il rischio ovviamente non potrà essere completamente eliminato, ma l’obiettivo è quello di ridurlo al minimo per evitare il diffondersi dei casi. Chi assisterà alle gare non potrà cantare ma solo battere le mani, inoltre sarà vietato visitare zone turistiche, negozi, ristoranti o bar e palestre per i primi 14 giorni dall’arrivo. Sarà consentito lasciare l’alloggio solo per raggiungere le sedi ufficiali dei Giochi negli eventi in cui si è coinvolti, oppure per altri luoghi ben definiti. Regole chiare e precise a cui nessuno potrà derogare, un catalogo tassativo che consentirà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 di svolgersi nonostante il Coronavirus.