Il nuovo motore Ferrari è stato finalmente acceso, il rombo della power unit 2021 ha fatto tremare la Gestione Sportiva di Maranello.

Un passo importante per il Cavallino in vista del prossimo Mondiale, che Leclerc e Sainz affronteranno al volante di una SF21 rinnovata parzialmente. Prima dell’accensione, Mattia Binotto ha voluto rivolgere alcune parole ai membri del team Ferrari: “è l’inizio della nostra stagione 2021: ci aspetta un anno di sfide e c’è grande voglia di riscatto. La vettura è stata sviluppata e migliorata in tutte le aree per quanto ci era consentito. Dobbiamo metterci tutta la nostra determinazione e rimanere umili, consapevoli di dove eravamo e di dove vogliamo arrivare”.

La presentazione ufficiale

Oltre all’accensione del nuovo motore, la Ferrari ha anche annunciato il giorno della presentazione ufficiale della SF21, fissata per il prossimo 10 marzo, a ridosso dei test in Bahrain. La cerimonia avverrà online a causa delle norme anti-Coronavirus, dunque i tifosi potranno ammirare la nuova Ferrari sui canali social ufficiali del team di Maranello.