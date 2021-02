Sono trascorsi due mesi dalla decisione di Louis Camilleri, che ha scelto di abbandonare il ruolo di CEO della Ferrari per motivi personali.

Un fulmine a ciel sereno per i vertici della scuderia di Maranello, tra cui il presidente John Elkann, che ha preferito ricoprire in prima persona il ruolo di AD temporaneamente per non prendere una decisione affrettata. Nelle ultime ore, sono emerse alcune indiscrezioni sul nome di Marco Bizzarri, CEO del marchio Gucci, che potrebbe diventare il nuovo amministratore delegato della Ferrari.

La smentita

Voci smentite dallo stesso Bizzarri, intervenuto ai microfoni del sito WWD per fare chiarezza: “per chi come me è nato e vive ancora vicino a Maranello, la Ferrari è un marchio mitico. Io però sono già alla guida di una leggenda italiana: Gucci, che quest’anno celebra il suo centenario e che ha ancora almeno altri 100 anni davanti a sé. Mi fa sorridere leggere titoli come ‘Bizzarri al volante della Ferrari’, ma semmai mi fanno rimpiangere di non aver intrapreso la carriera di pilota. Il resto è solo gossip“.