Sono tornate le profezie di Bill Gates, quelle che spaventano e atterriscono, considerando il fatto che la maggior parte delle volte si verificano.

Come la pandemia di Coronavirus, anticipata nel 2015 in un discorso organizzato da TED e puntualmente accaduta dopo cinque anni, con conseguenze devastanti per l’umanità. Adesso il co-fondatore di Microsoft ha individuato quelle che ritiene le prossime minacce mortali che il mondo dovrà affrontare, rivelandole in un’intervista con Derek Muller, conduttore del canale YouTube ‘Veritasium’.

Le profezie di Bill Gates

La prima profezia riguarda l’ambiente: “il cambiamento climatico preoccupa. Ogni anno significherebbe un numero di vittime ancora più alto di quello che abbiamo avuto in questa pandemia” le parole di Gates. Successivamente si è soffermato sul secondo pericolo ancora più insidioso: il bioterrorismo, cioè azioni mirate a provocare pandemie, attraverso la progettazione in laboratorio di virus. “Ci sono un certo numero di virus respiratori e ogni tanto ne compare uno” ha proseguito Gates. “Le malattie respiratorie sono alquanto spaventose perché continui a camminare su un aereo o su un autobus quando sei contagioso, a differenza di altre malattie come l’Ebola, dove stai la maggior parte del tempo in un letto d’ospedale quando la carica virale è alta e rischi di infettare altre persone”.