Nuova avventura per la figlia di Kobe Bryant, passo importante per la primogenita Natalia

Poco più di un anno fa, a causa di un incidente in elicottero, perdevano la vita Kobe Bryant e la figlia Gianna.

Un momento devastante per la famiglia della leggenda americana, costretta a fare i conti con due notizie terribili in un colpo solo. Un 2020 davvero tremendo per Vanessa Bryant e le sue figlie, trovatesi di fronte non solo alla tragedia avvenuta a gennaio, ma anche alla pandemia di Coronavirus, che ha reso ancora più difficili gli ultimi mesi. Adesso però è tempo di ripartire, in particolare per Natalia Bryant, primogenita di Kobe e Vanessa che ha appena firmato il suo primo contratto con l’agenzia di modelle IMG.

LEGGI ANCHE: Un anno senza Kobe Bryant e la figlia Gigi, la moglie Vanessa li ricorda con una toccante lettera

L’annuncio

La notizia l’ha data sui social proprio la figlia di Kobe Bryant, pubblicando su Instagram un eloquente post: “mi sono interessata alla moda sin da quando ero bambina. Amo il settore e ricordo che ho sempre voluto essere una modella. Ho molto da imparare ma sento che questa è una grande opportunità per imparare ed esprimermi in modo creativo“. La firma del contratto è stata commentata anche da Maja Chiesi, vicepresidente senior dell’agenzia IMG: “Natalia ha un futuro brillante davanti a sé. Siamo onorati di collaborare con lei per dare forma alla sua carriera nel mondo della moda e non vediamo l’ora di metterla in contatto con nuove ed eccitanti opportunità che metteranno in mostra la sua personalità poliedrica”.