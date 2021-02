Non c’è pace per Fabio Jakobsen, costretto a sottoporsi a un’altra operazione al visto, l’ennesima dopo il tremendo incidente che lo ha visto protagonista il 5 agosto 2020 al termine della prima tappa del Giro di Polonia.

Il corridore della Decenunick Quick-Step ha rivelato sui social di essere stato operato per consolidare mandibola e mascella, danneggiate gravemente in seguito al tremendo impatto con l’asfalto causato dal contatto con Groenewegen.

LEGGI ANCHE: Provocò la caduta di Jakobsen, ora Groenewegen trema: “mi hanno mandato un cappio per impiccare i miei figli”

Il post social

Fabio Jakobsen ha rivelato la nuova operazione con un post pubblicato sui social, una foto in bianco e nero accompagnata da questa didascalia: “ieri ho avuto un’altra operazione che è andata bene. i chirurghi hanno lavorato sulla mia mascella superiore e inferiore e hanno ricostruito le cicatrici in bocca. Per ora una settimana di riposo, lasciando che il corpo guarisca. Speriamo che la prossima settimana sia già in grado di ricominciare ad allenarmi e a preparare le gare“.