Una storia particolare, di un ragazzo che sogna la Serie A come molti ma che porta su di sé il peso di un cognome pesante.

Lui si chiama Romano Floriani Mussolini, ed è il pronipote del Duce. La madre è Alessandra Mussolini, che ha preteso per il figlio il doppio cognome, giusto per mettergli un po’ più di pressione addosso. Protagonista nell’Under 18 biancoceleste, Romano è stato aggregato da qualche giorno alla Primavera della Lazio, guidata da Menichini, grazie alle sue ottime doti che lo rendono un terzino molto versatile. Il mondo dello spettacolo non gli interessa, il suo obiettivo è solo quello di arrivare in Serie A, magari con la maglia della sua Lazio.

Chi è Romano Floriani Mussolini

Figlio di Mauro Floriani e Alessandra Mussolini, Romano ha anche due sorelle che si chiamano Clarissa e Caterina. Il suo bisnonno era ovviamente il Duce, il nonno invece si chiamava Romano come lui, quarto figlio del leader fascista. Il mondo dello spettacolo ha già visto protagonista il giovane Romano, dal momento che ha partecipato con la madre a una puntata del programma ‘Ballando con le stelle’. Come se non bastasse è anche nipote d’arte, visto che la zia di nome fa Sophia Loren (sorella della nonna Maria Scicolone, sposa di Romano Mussolini). Una famiglia niente male per Romano Floriani Mussolini, il cui unico pensiero però è solamente il calcio: il mondo dello spettacolo può aspettare…