Si preannuncia una stagione importante per Vincenzo Nibali, chiamato a riscattare un deludente 2020 che non lo ha visto sicuramente tra i protagonisti di una stagione tutt’altro che normale. Lo Squalo prenderà parte in questo 2021 sia al Tour de France che al Giro d’Italia, ma ha già chiarito che non li porterà a termine entrambi.

Intervenuto a RadioCorsa, trasmissione di RaiSport, Nibali ha ammesso: “non ho mai detto che farò classifiche in entrambe le gare. Visto il programma olimpico, il Tour non lo farò tutto, ma probabilmente ne farò solo una parte. È una cosa molto probabile, che poi si prospetterà probabilmente anche per altri atleti che puntano alle Olimpiadi. Per il Giro invece è differente, si può pensare di non curare alla classifica, ma pensare alle tappe“.

Elogio a Ciccone

Vincenzo Nibali poi ha proseguito nella sua analisi, tessendo anche le lodi di Giulio Ciccone: “questa è una stagione in cui ripartiamo, al Giro non sono andato benissimo ed è un dato di fatto. La stagione, per come siamo partiti, è ricca di impegni e cercare di centrare i momenti giusti non è semplice. Ciccone? Sta crescendo e lo sta facendo bene. Lo scorso anno ha avuto una stagione difficile anche lui, in cui non ha mai trovato il giusto colpo di pedale. Quest’anno stiamo partendo tutti con un pizzico di cattiveria in più cercar di riscattarci, anche moralmente. Magari le cose non andranno così, ma noi come atleti, come indole, sicuramente ci vogliamo provare“.