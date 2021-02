L’abbigliamento New Balance per la prima volta in Serie A: firmata una collaborazione con la Roma

New Balance e AS Roma annunciano oggi una nuova ed entusiasmante collaborazione, che vedrà il marchio sportivo globale diventare il fornitore ufficiale delle divise del Club dalla stagione 21/22.

New Balance e AS Roma hanno confermato ufficialmente l’accordo tramite un gioco di filtri AR appositamente creato per Instagram. Il filtro consente ai fan di tutto il mondo di vivere le strade di Roma, mentre scoprono la partnership con New Balance. Durante il gioco, creato in esclusiva per i tifosi della Roma, i giocatori possono raccogliere palloni da calcio e altri oggetti unici del club mentre si spostano per la città, facendo così la propria parte nel dare il via alla nuova partnership.

New Balance disegnerà e produrrà tutte le divise tecniche e l’abbigliamento da allenamento per i campioni italiani, titolari di tre titoli di Serie A, nove Coppe Italia, due titoli di Supercoppa Italiana e una Coppa delle Fiere.

L’accordo, in vigore da luglio 2021, conferisce a New Balance una forte presenza in uno dei campionati d’élite europei e contribuisce a promuovere i piani di crescita globali del marchio nel calcio.

Kenny McCallum, General Manager di New Balance Football ha commentato:

“Siamo entusiasti che l’AS Roma si unisca alla famiglia New Balance. Questa è più di una squadra di calcio; i Giallorossi hanno una voce unica nel gioco che dimostra un vero senso di responsabilità sociale e comunitaria. Siamo immensamente orgogliosi di lavorare con il Club, di portare il nostro approccio innovativo alla progettazione e allo sviluppo delle divise nel bellissimo mondo del calcio “

Guido Fienga, CEO di AS Roma ha commentato:

“Questo accordo rappresenta un passo importante per il club e le nostre ambizioni nel continuare a crescere. New Balance è riconosciuto a livello mondiale come leader nel proprio settore e siamo convinti che questa nuova partnership segnerà l’inizio di molte nuove grandi opportunità per il nostro marchio. Siamo entusiasti di affidare loro la creazione delle nostre divise e non vediamo l’ora di vedere i giocatori dell’AS Roma indossare le nuove maglie”.

Come parte dell’accordo, i prodotti dell’AS Roma saranno venduti negli store New Balance in tutto il mondo. I Giallorossi diventeranno la prima squadra in Serie A a gareggiare in New Balance.