Napoli-Juventus si sblocca grazie a un rigore di Insigne, che spiazza Szczesny e porta in vantaggio la squadra di Gattuso, dimenticando l’errore dagli undici metri in finale di Supercoppa Italiana. Un penalty molto discusso quello assegnato da Doveri, che punisce la manata di Chiellini in faccia a Rrahmani dopo un consulto al VAR. Nessun dubbio per il direttore di gara dopo aver guardato le immagini, con il difensore bianconero che pianta la sua mano sul viso dell’avversario.

Ecco il video del rigore: