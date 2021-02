E’ Naomi Osaka la regina degli Australian Open! La tennista giapponese ha conquistato questa mattina la vittoria nella finalissima del primo Slam della stagione, sconfiggendo il soli due set Jennifer Brady. Un match non troppo spettacolare, abbastanza piatto, quasi senza storia. Naomi Osaka si è mostrata più preparata sin dal primo momento, anche se la statunitense Brady non si è lasciata cogliere del tutto impreparata, dimostrando di avere tenacia e talento.

Naomi Osaka si prende così il suo 4° titolo Slam: conquistando il 4 successo su 4 finali Slam disputate e aggiudicandosi il suo secondo titolo nel torneo australiano. Naomi Osaka si conferma quindi un talento incredibile, con ancora tantissimi margini di miglioramento a soli 23 anni.

Una giornata doppiamente speciale poichè dopo un minilockdown, la popolazione australiana è potuta tornare a riempire gli spaldi della Rod Laver Arena. Lo sport ha vinto sul coronavirus, le tenniste hanno potuto finalmente ricevere il calore dei loro fan ed il pubblico ringrazia per lo spettacolo visto dal vivo.

Gli organizzatori australiani si sono dimostrati preparati e capaci, capaci di organizzare finalmente un evento così importante in piena sicurezza, facendo rispettare le regole per evitare focolai e per consentire allo sport di rivivere.