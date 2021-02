Le condizioni di Marc Marquez continuano a tenere sulle spine la Honda, che non ha ancora sciolto le riserve sull’eventuale sostituto che dovrà prendere il posto dello spagnolo nelle prime gare del 2021.

I tempi di recupero non sono ancora chiari, ma la HRC non vuole affrettare alcuna scelta e per questo prosegue le proprie valutazioni. Sull’infortunio di Marquez intanto si è soffermato Loris Reggiani, utilizzando parole tutt’altro che tenere.

L’attacco di Reggiani a Marquez

Interrogato sull’infortunio di Marc Marquez, l’ex pilota di Forlì ha espresso il proprio punto di vista a Motosprint: “la colpa è del pilota. Scaricare responsabilità sugli altri è qualcosa che capirei se fosse un ragazzino. Ma un campione del mondo di 27/28 anni dev’essere adulto. Un pilota deve prendersi la responsabilità delle scelte che fa. Non si può pensare che un dottore ti obblighi a salire in moto, specialmente un pilota con la personalità di Marquez. Lui non si è rotto la placca provando a rientrare a Jerez o aprendo la finestra. Ci nascondono qualcosa e probabilmente non lo sapremo mai. Secondo me si fatto male allenandosi”.