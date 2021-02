Tremendo lutto per Nicki Minaj: la cantante piange la scomparsa del padre

Nicki Minaj piange la scomparsa del padre: tremendo lutto per la cantante ed ex modella trinidadiana naturalizzata statunitense. La 38enne dice addio a suo padre Robert Maraj. L’uomo, 64 enne, è deceduto dopo essere stato investido da un’auto pirata. Il padre di Nicki stava camminando in strada a Mineola, a Long Island, venerdì scorso, quando un’auto pirata lo ha investito, alle 18.15, scappando immediatamente, come riferito dalla polizia della contea di Nassau. Robert è stato trasportato immmediatamente in ospedale dove è morto il giorno seguente. Le autorità stanno indagando, ma sembra che i testimoni non siano stati in grado di fornire dettagli rilevanti per le indagini. La cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni e non è chiaro quali fossero i rapporti col padre.