Un grave lutto ha colpito la famiglia dei ‘Simpson‘, costretta a piangere la morte dello sceneggiatore Marc Wilmore, morto all’età di 57 anni a causa del Coronavirus.

Ad annunciarne il decesso ci ha pensato il fratello Larry sui social, dedicando al proprio congiunto parole dolci e affettuose: “il mio adorato fratello se n’è andato combattendo contro il covid-19 e altre patologie delle quali soffriva da tempo. Ti voglio bene fratello mio”.

La carriera di Marc Wilmore

Marc Wilmore è diventato uno degli sceneggiatori dei Simpsons a partire dalla tredicesima stagione, ricevendo l’Emmy nel 2008 per l’episodio Eternal Moonshine of the Simpson Mind, parodia del celebre film scritto da Charlie Kaufman e diretto da Michel Gondry nel 2004. La sua scomparsa ha colpito tra gli altri anche Michael Price, collega di Marc Wilmore: “un altro talento gigante ci ha lasciato troppo presto. Ho avuto il privilegio di lavorare al fianco di Marc Wilmore in 3 show (PJs, Simpsons, FIFF) per la maggior parte degli ultimi 23 anni e posso dire che era la persona più divertente del team. Era un uomo meraviglioso e insostituibile“.