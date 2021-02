Un tremendo lutto ha colpito Giuseppe Povia, costretto a piangere la morte del padre. Una notizia annunciata dallo stesso cantante italiano sul proprio account Facebook, con un triste messaggio subito inondato di likes da parte dei fan. Povia ha postato una foto che lo ritrae insieme al padre da bambino, accompagnandola con una eloquente didascalia in un cui ha riversato tutto il proprio amore per il proprio genitore.

Le parole di Povia

Parole dolci e coinvolgenti quelle di Giuseppe Povia, che ha salutato così il padre appena deceduto: “mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare. Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘chi è il tuo mito?’ ho detto: ‘mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perchè dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto buono… buon paradiso Papà“.