Tragedia improvvisa per Alisson, trovato il corpo senza vita del padre: è annegato in una diga

Un dramma familiare, una tragedia che ha colpito Alisson Becker, costretto a piangere la morte del padre. Il signor José Agostinho Becker infatti è stato trovato senza vita mercoledì sera nei pressi di una diga, situata a Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. A diffondere la notizia è stato il giornale sudamericano ‘O Globo’, confermata poi successivamente dalle autorità locali di Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul.

L’allarme

La morte del padre di Alisson è stata certificata dalla polizia dopo il ritrovamento del corpo, che i sommozzatori hanno rinvenuto all’interno della diga dopo l’allarme lanciato dai familiari. Non riuscendo a rintracciare il signor José Agostinho Becker, la moglie ha avvertito le autorità che hanno subito dato il via alle ricerche, terminate con il ritrovamento del corpo dopo qualche ora.

Il cordoglio

Il signor José Agostinho Becker, deceduto all’età di 57 anni, è stata una figura importante per il figlio Alisson, che proprio grazie al genitore ha iniziato a innamorarsi del pallone insieme al fratello Muriel. Entrambi sono diventati portieri come il papà, ripercorrendo le sue orme e rendendolo orgoglioso con i traguardi raggiunti in carriera. Alisson infatti è arrivato a vincere la Premier League e la Champions con il Liverpool. il fratello invece è il dodicesimo del Fluminense. Traguardi importanti che hanno reso certamente fiero il signor José Agostinho Becker, che da lassù continuerà a seguire le gesta dei propri figli.