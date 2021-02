Un tremendo lutto ha colpito Stefano De Martino, costretto a piangere la morte di nonna Elisa, scomparsa all’età di 85 anni a causa di un incidente domestico. Spesso il conduttore e ballerino italiano ne aveva parlato in tv, facendola diventare un personaggio molto noto anche sui social. Recentemente, nonna Elisa era comparsa anche in un documentario televisivo riguardante la vita di Stefano De Martino, andato in onda su Real Time.

Le cause della morte

La morte della nonna di Stefano De Martino è stata causata probabilmente da un incidente domestico, ovvero una caduta avvenuta all’interno della propria abitazione. L’urto non avrebbe lasciato scampo alla signora Elisa, trovata senza vita sul pavimento. Stefano De Martino al momento non ha fatto riferimenti alla morte della nonna, ma sicuramente le dedicherà un saluto nelle prossime ore.