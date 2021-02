La villa regalata da Angelo Moratti e l’amputazione delle gambe: addio a Mauro Bellugi

Ha lottato come un leone, affrontando le difficoltà della vita a petto in fuori e testa alta. Come in campo.

Purtroppo però il Covid ha vinto anche questa volta, uccidendo Mauro Bellugi nonostante gli avesse portato via già le gambe. Questa brutta bestia si è presa anche la sua vita, provocandone la morte all’età di 71 anni, compiuti lo scorso 7 febbraio. Prima il ricovero per problemi legati all’anemia mediterranea e poi la positività, che aveva spinto i medici ad amputargli le gambe per salvarlo. Le complicazioni dovute al Covid però lo hanno sopraffatto, uccidendolo quando ancora si trovava in ospedale per la riabilitazione.

Chi era Mauro Bellugi

Settantuno anni vissuti sempre al massimo, sia in campo che nella vita. Mauro Bellugi ha vestito le maglie di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese in dodici anni di carriera, ricevendo addirittura una villa a Stintino dal presidente Angelo Moratti al momento della firma per i nerazzurri, avvenuta a 20 anni nel 1969. Un rapporto speciale rimasto anche con il figlio Massimo, che si era offerto qualche settimana fa di pagare le spese mediche dopo l’amputazione. L’unico gol in carriera è arrivato proprio con la maglia dell’Inter, il 3 novembre 1971 con i tedeschi del Borussia M’gladbach in Coppa dei Campioni. Nel 1974 passa al Bologna, mentre 5 anni dopo accetta la corte del Napoli, dove rimane un anno prima di passare alla Pistoiese e abbandonare il calcio a soli 31 anni. A distanza di quattro decenni da quell’addio, Mauro Bellugi stavolta se ne è andato per sempre, lasciando nello sconforto il mondo del calcio e tutti coloro che lo hanno conosciuto.