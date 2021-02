“Il marito di Mara Venier è morto, ci mancherà“. Una notizia diffusa in rete che ha subito destato scalpore, scuotendo il mondo dello spettacolo e spingendo molti vip a stringersi intorno alla conduttrice della Rai. Per fortuna però si è trattato solo di una fake news, che ha mandato su tutte le furie la stessa Mara Venier, subissata di messaggi di cordoglio nonostante Nicola Carraro, suo marito, stesse abbastanza bene eccezion fatta per un fastidioso mal di denti.

Il post social di Mara Venier

Per togliere ogni dubbio, Mara Venier è intervenuta sui social per smontare la fake news sulla morte del marito, utilizzando un linguaggio abbastanza colorito. Parole durissime quelle della conduttrice, che non le ha mandate a dire al giornale che ha diffuso la notizia falsa: “mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che c…o scrivete !!!!!vergognatevi!!!! Siete delle m…eeeeee!!!!!! Continuo a ricevere messaggi… #megratto #ta..i vostra”.