La morte di Maradona ha acceso riflettori permanenti sulle sue figlie, che continuano a ricevere pesantissimi attacchi sia in tv che sui social.

La più bersagliata è Gianinna, che negli ultimi giorni ha accusato i colpi delle numerose picconate rifilate dai suoi detrattori. L’ultima a scagliarsi contro la figlia del Pibe è stata Sandra Borghi, giornalista argentina che non le ha mandate a dire su canale 13: “dove erano le figlie in questa storia? Non hanno visto niente?“.

Il suicidio

Gianinna Maradona ha voluto replicare alla giornalista, rispondendole sui social con un messaggio piuttosto macabro: “se mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me, di chi sarebbe la colpa? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente. Dicono la prima cosa che viene loro in mente e, se poi viene dimostrato il contrario, non importa. Sono una donna forte e il tempo dimostrerà come sono andate le cose. Se non avessi un figlio, i miei pochi amici e la mia famiglia, con le molestie che ricevo e la vita che mi è stata scombussolata mi sarei già suicidata“.