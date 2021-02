Si acuisce la guerra nata dopo la morte di Maradona tra le figlie e tutti coloro che hanno condotto il padre verso il baratro.

Tra questi il medico Leopoldo Luque e l’avvocato Matias Morla, indicati da Dalma e dalle sue sorelle come i responsabili del decesso del padre. A far infuriare le figlie del Pibe questa volta è stato l’audio diffuso da Infobae, in cui il medico Luque si rivolge con toni sprezzanti a Maradona: “il grassone sta morendo. Pare abbia avuto un arresto cardio-respiratorio, io sto andando lì“.

La replica di Dalma

Ascoltato l’audio del medico Luque risalente al giorno della morte di Maradona, Dalma ha replicato con un durissimo post su Twitter: “Luque, sei un figlio di puttana, speriamo sia fatta giustizia. E non ignoriamo il fatto che la persona che lo presenta a mio papà, lo ingaggia e poi lo paga è Matias Morla. Ho appena finito di ascoltare gli audio fra Luque e la psichiatra. E ho vomitato. L’unica cosa che chiedo a Dio è che venga fatta giustizia e che paghino tutti coloro che devono pagare“.