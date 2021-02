Il mondo del cinema piange la morte di Haya Harareet, ultima attrice del kolossal ‘Ben Hur‘ ancora in vita. La star israeliana è deceduta all’età di 89 anni nella sua casa nel Buckinghamshire, in Inghilterra, a darne notizia è stata la nipote Tamar Tessler che ha precisato come il decesso sia avvenuto nel sonno. Le ceneri della vedova del regista britannico Jack Clayotn saranno sparse in Israele, come rivelato quotidiano “Haaretz”.

Il ruolo in Ben Hur

Haya Harareet era l’ultima star ancora vivente del kolossal “Ben Hur“, uscito nel 1959, dove interpretò il ruolo di Esther, la figlia di Simonide innamoratasi del protagonista Giuda Ben-Hur. Nella sua carriera ha recitato anche ne ‘Il complice segreto” (1961) di Basil Dearden, a fianco di Stewart Granger, e in “La pelle che scotta” (1962) di David Swift. Si ritirò dalle scene nel 1964, soltanto nove anni dopo il debutto.