La morte del fratello di Dayane Mello ha gettato nello sconforto la casa del Grande Fratello Vip, spingendo i concorrenti a stringersi attorno alla modella brasiliana, devastata dal dolore. I produttori hanno rivelato la notizia del decesso di Lucas Mello nella mattinata di oggi, una mazzata per Dayane scoppiata in lacrime tra le braccia di Tommaso Zorzi. Un colpo difficile da incassare, considerando anche l’età del fratello, morto a 27 anni non ancora compiuti.

Morte fratello Dayane Mello: la decisione

Dayane Mello rimarrà comunque all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha deciso così a causa della pandemia di Coronavirus, che gli impedirebbe di stare vicino alla sua famiglia. Pur salendo su un aereo per il Brasile, la modella dovrebbe rispettare al suo arrivo 14 giorni di quarantena, motivo per il quale ha scelto di rimanere all’interno del Grande Fratello Vip.