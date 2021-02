Giornata triste oggi nella casa del Grande Fratello Vip a causa della notizia della morte del fratello di Dayane Mello, scomparso a 27 anni non ancora compiuti.

Un colpo durissimo per la modella brasiliana, scoppiata in lacrime tra le braccia degli altri concorrenti subito dopo essere stata messa al corrente del decesso del fratello Lucas. Nonostante la tragedia però, Dayane ha deciso di non abbandonare il programma, dal momento che non potrebbe raggiungere il Brasile causa Coronavirus.

Il gesto dei concorrenti

In seguito alla morte del fratello di Dayane Mello, i concorrenti del GF Vip hanno voluto compiere un gesto per omaggiarne la memoria, accendendo una lanterna e facendola volare in cielo. Un modo per ricordare Lucas insieme a Dayane, che non ha smesso di piangere un attimo per la scomparsa del fratello.