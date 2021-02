La morte del fratello di Dayane Mello ha gettato nello sconforto tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, in particolare la modella brasiliana.

Ore di angoscia e disperazione per l’improvviso decesso di Lucas Mello, scomparso a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 22:45 di martedì sera. Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale Federale, l’auto su cui viaggiava il fratello di Dayane Mello ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro un camion, precisamente sull’autostrada che collega Lontras a Rio do Sul, al Km 128.

Strada chiusa

Sulla morte del fratello di Dayane Mello indaga la Polizia Stradale Federale, che ha rivelato come il camionista non sia risultato positivo al test con l’etilometro. Lucas sarebbe deceduto sul colpo e pare che fosse da solo in auto, senza accompagnatori. L’autostrada su cui si è verificato l’incidente è rimasta chiusa al traffico per tre ore, prima che i mezzi incidentati venissero spostati.