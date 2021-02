Dramma per un calciatore del Latina, morta la figlia di 2 anni: “il mio angelo è andato a riposarsi”

Un dramma, una notizia tremenda che scuote il Latina Calcio. La figlia di uno dei giocatori del club nerazzurro, Emiliano Tortolano, è morta all’età di due anni a causa di diverse patologie che le erano state diagnosticate fin dalla nascita.

La piccola Ginevra non ce l’ha fatta ed è spirata all’Ospedale Bambino Gesù a causa di un malore, gettando nello sconforto mamma Giorgia e il papà: “volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia – le parole di Tortolano sui social – il mio angelo è volato in cielo, è andata a riposarsi e trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza. Ancora grazie a tutti“.

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte della figlia di Emilano Tortolano, tra cui anche quello di un suo ex club: “l’As Ostiamare Lidocalcio tutta piange sgomenta per la tragedia che ha colpito Emiliano Tortolano e la sua compagna Giorgia, con la dolorosa perdita della piccola meravigliosa Ginevra. Dal Presidente ai dirigenti, ai calciatori tutti, Ostia esprime le più sincere condoglianze a Emiliano, a Giorgia, e a i familiari tutti in questo momento di profondo e immenso dolore. Ciao Ginevra, che la terra ti sia lieve piccolo angelo“. Questa invece la nota del Latina: “dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di Emiliano e Giorgia Tortolano. Il presidente, la squadra, lo staff tecnico e la società tutta si stringe al dolore che ha colpito un proprio tesserato ed esprime le più sincere condoglianze“.