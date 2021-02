Una giornata triste per Carlos Sainz, costretto a piangere la morte di Caroline Grifnée, sua ex team manager ai tempi in cui il pilota spagnolo correva con il team Dams.

Proprio insieme alla dirigente transalpina, il ferrarista ha vinto nel 2014 la World Series by Renault 3.5, successo che gli ha spalancato l’anno successivo le porte della Formula 1. “È così triste apprendere questa notizia. Era una bellissima persona ed ha fatto parte di una stagione della mia carriera agonistica che non dimenticherò mai” il tweet di Carlos Sainz. “Le mie condoglianze alla famiglia e alla scuderia Dams. Fatevi forza”.

Appassionata e innamorata del mondo delle corse, Caroline Grifnée era figlia d’arte, dal momento che il padre Victor era una famoso rallysta. La stessa Caroline ha iniziato a correre coni kart, partecipando anche a gare endurance a Spa-Francorchamps, per poi passare a ruoli dirigenziali. Nella scuderia Dams aveva trovato la propria dimensione, prima di andarsene improvvisamente all’età di 40 anni.

Everybody at DAMS is shocked and saddened by the sudden passing of our friend and former colleague Caroline Grifnée, who joined us as Team Manager in 2014 for our Formula Renault 3.5 and Formula E programmes. pic.twitter.com/K8uwcGAbAN

— DAMS (@damsracing) February 1, 2021