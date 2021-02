La morte dell’ex fidanzata di Boateng ha scosso la Germania, soprattutto per le cause del decesso, che la polizia ha ricollegato ad un suicidio.

Una settimana tremenda per Kasia Lenhardt, lasciata lo scorso 2 febbraio dal difensore del Bayern Monaco dopo una serie di litigi, sfociati in una rottura che la modella di origine polacca non ha retto. Una situazione complicata, resa ancora più difficile dai terribili attacchi subiti sui social, dove una settimana fa aveva scritto: “lo so, non me la caverò, anche se lo voglio davvero”. Parole scioccanti, seguite poi dall’ultimo post pubblicato sul proprio profilo, con il quale forse Kasia Lenhardt potrebbe aver annunciato il proprio suicidio: “ora è il momento di tracciare una linea. Ne ho abbastanza”.

Il messaggio di lady Hummels

Sulla morte dell’ex fidanzata di Boateng si è soffermata anche la moglie di Mats Hummels, che ha dedicato un messaggio social a Kasia Lenhardt: “sono scioccata e davvero triste. In passato anche io ho pensato di non voler più vivere. Non a causa del bullismo, ma della mia depressione. E posso dire una cosa: puoi suicidarti solo se sei in fondo. Voglio sollevare l’attenzione sul fatto che bisogna smetterla con questo odio, con il bodyshaming e il cybermobbing. Tutto ciò distrugge le persone. Mi dispiace tanto cara Kasha. Vorrei davvero averti scritto. Siamo entrambe nel mondo del calcio e so quanto possa essere brutale. Con quanti pregiudizi, invidia e risentimento ci si deve confrontare. La verità è spesso molto diversa. Posso gestirlo perché ho imparato molto dal mio passato ma molti falliscono. Kasia non ce l’ha fatta. Cara Kasia, ti prometto che lavorerò ancora di più contro questa merda su Internet. Spero che tu riposi in pace e con un sorriso sul viso”.