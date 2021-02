Emergono dettagli inquietanti riguardo la morte dell’ex fidanzata di Jerome Boateng, morta suicida lo scorso 9 febbraio. La procura di Monaco di Baviera ha iscritto nel registro degli indagati il difensore tedesco, con l’accusa di lesioni personali. A riferirlo è la Bild, che ha rivelato come gli esami autoptici svolti sul corpo di Kasia Lenhardt abbiano dato conto di un lobo dell’orecchio strappato.

Le parole del procuratore

Sulla questione si è soffermato il procuratore capo Anne Leiding, che ha ammesso come Jerome Boateng sia indagato per lesioni personali: “il procedimento è stato riaperto il 10 febbraio 2021 perché ci sono arrivate nuove informazioni nell’ambito dell’inchiesta sulla morte a Berlino, che potrebbero dare indicazioni su una possibile continuazione del procedimento. L’indagine è ancora in corso“. Dunque si tratterebbe della riapertura del procedimento a carico di Boateng, già avviato nel 2019 e archiviato lo scorso anno. In seguito al suicidio di Kasia Lenhardt, la procura di Monaco ha deciso di riaprire l’indagine, iscrivendo nel registro degli indagati il difensore del Bayern.