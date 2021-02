Il cinema americano piange la morte di Dustin Diamond, giovane attore 44enne scomparso nella giornata di oggi a causa di un tumore ai polmoni. Ricoverato in ospedale a causa di un senso di malessere, i medici hanno sottoposto il paziente a esami strumentali, che hanno individuato un cancro al quarto stadio. Nulla da fare per Dustin Diamond, deceduto dopo sole tre settimane dal ricovero.

La carriera di Dustin Diamond

La morte di Dustin Diamond ha gettato nello sconforto i fan di “Bayside School“, famosa serie TV degli anni ’90 in cui l’attore americano divenne famoso nel ruolo di Samuel “Screech” Powers, l’amico nerd del protagonista Zack Morris. La serie venne trasmessa negli Usa sulla Nbc tra 1989 e 1993, mentre in Italia andò in onda su Italia 1 dal 1993 al 1994.