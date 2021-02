Una doppia tragedia, che scuote in maniera veemente il mondo degli arbitri italiani. A distanza di poche ore infatti sono morti Maurizio Mattei e Gianni Beschin, rispettivamente all’età di 78 e 67 anni. Il primo, ex designatore arbitrale di Serie A e Serie B nel biennio 2005/2006, è scomparso a causa di complicazioni respiratorie dovute al Coronavirus. In carriera ha arbitrato in A e B dal 1975 al 1987, prima di diventare dirigente e poi designatore.

Malore per Beschin

Gianni Beschin invece è morto a causa di un malore che lo ha colto questo pomeriggio, uccidendolo all’età di 67 anni. L’ex arbitro è scomparso a Rossano, dove abitava ormai da qualche anno, nonostante fosse veneto di origine. In carriera ha iniziato ad arbitrare in Serie A nel 1988, diventando internazionale nel 1992. A fine carriera ha intrapreso la carriera dirigenziale, lavorando con Cosenza e Spal.