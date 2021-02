Una triste notizia scuote il mondo del cinema, che piange la morte di Claudio Sorrentino, famoso per essere lo storico doppiatore di Mel Gibson e John Travolta. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri, a causa di complicazioni dovute al Coronavirus. Si è spento all’età di 75 anni al termine di una vita dedicata allo spettacolo e alla tv, ricoprendo i ruoli di doppiatore, attore e conduttore televisivo.

La carriera di Claudio Sorrentino

La morte di Claudio Sorrentino mette fine a una vita trascorsa sempre sotto i riflettori, iniziata 18 luglio 1945. L’attività di doppiatore lo ha accompagnato fin da giovane, quando ha iniziato a prestare la sua voce a personaggi del calibro di Richie Cunningham in Happy Days, interpretato da Ron Howard. Dopo tanti anni è riuscito a diventare il doppiatore ufficiale di Mel Gibson e John Travolta, nonché una delle voci principali di Bruce Willis. Nel corso della carriera, Claudio Sorrentino ha prestato la voce anche a Sylvester Stallone in ‘Cop Land’, a Willem Dafoe in ‘L’ultima tentazione di Cristo’ e a Ryan O’Neal in ‘Love Story’. Negli anni Settanta infine è stato anche la voce ufficiale di Topolino, aggiungendo anche questo orgoglio alla sua straordinaria carriera.