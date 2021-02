Un triste lutto ha colpito il mondo del motociclismo italiano, che piange la morte di Aldeo Presciutti, ex pilota scomparso all’età di 59 anni per colpa di un infarto.

Nato nel 1961, nella sua carriera spiccano le partecipazioni al campionato italiano e al Mondiale di Superbike, debuttandovi nel 1989. Legato al marchio della Ducati, Presciutti è rimasto in pista finoai primi anni ’90, battagliando con avversari del calibro di Fred Merkel, Doug Polen, Fabrizio Pirovano, Raymond Roche e Carl Fogarty.

L’incidente

Una carriera al top quella di Aldeo Presciutti, interrotta bruscamente nel 1994 a causa di un terribile incidente automobilistico, che lo aveva costretto alla sedia a rotelle. Un inconveniente che non ha spento la passione dell’ ex pilota, rimasto sempre vicino al mondo del motociclismo. Un infarto lo ha portato via all’età di 59 anni, facendo calare il sipario su una vita dedicata per intero ai motori.