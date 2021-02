Il Monza è sulle tracce di Franck Ribery, ma per il momento la trattativa è congelata, dal momento che la prossima finestra di mercato è in programma la prossima estate. Il club brianzolo però ha iniziato a sondare la disponibilità del francese, sfruttando l’amicizia con Kevin-Prince Boateng, elemento che Galliani ha intenzione di sfruttare per convincere l’ex Bayern a trasferirsi in Brianza dopo la fine della sua esperienza con la Fiorentina.

Solo in caso di Serie A

L’arrivo di Ribery al Monza potrà concretizzarsi solo in caso di promozione in Serie A della squadra guidata da Christian Brocchi, come confermato da Adriano Galliani a Teleradiostereo: “il nostro progetto a Monza prevedeva la promozione dalla Serie C alla B, e dalla B alla A. Tecnicamente, in questo momento, visto che abbiamo la miglior differenza-reti con le altre squadre a pari punti, siamo secondi e saremmo in Serie A dopo 20 giornate: però, non conta, conta esserci dopo la 38ª partita. Ribery al Monza? La storia di Ribery nasce da un’amicizia profonda fra Boateng e Ribery, si figuri se uno scaramantico come me sta pensando alla Serie A. Se A sarà, poi ci penseremo“.