Michela Moioli brilla ai Mondiali di snowboardcross di Idre, ma non riesce a conquistare il titolo iridato.

L’azzurra chiude al secondo posto, mettendosi al collo la medaglia d’argento, che sta leggermente stretta alla campionessa italiana. Gara ricca di emozioni e di colpi di scena, che vede prevalere per un soffio Charlotte Bankes, riuscita a difendersi dall’assalto finale di Michela Moioli. Terzo posto per la ceca Samkova, che completa così il podio.

Record personale

L’argento ottenuto ai Mondiali di snowboardcross rappresenta il miglior risultato in carriera per Michela Moioli, capace di portarsi a casa tre medaglie di bronzo nelle ultime edizioni. Un risultato dunque positivo per l’azzurra, che avrebbe preferito ovviamente mettere le mani sull’oro, andato però a Charlotte Bankes, riuscita nella Big Final a vincere di un soffio proprio su Michela Moioli. Una piccola beffa, che non cancella l’ottimo risultato dell’azzurra.

Ordine d’arrivo Big Final SBX femminile WCH Idre Fjall:

1. Charlotte Bankes GBR

2. Michela Moioli ITA

3. Eva Samkova CZE

4. Belle Brockhoff AUS