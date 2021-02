I Mondiali di Cortina non sono nati sotto una buona stella, dopo il rinvio di ieri della combinata femminile, anche oggi gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con le avverse condizioni atmosferiche.

La nebbia infatti non ha permesso lo svolgimento del SuperG femminile, slittato anch’esso come accaduto alla gara di ieri. Inizialmente prevista alle ore 13, la partenza è stata spostata di minuto in minuto a causa della nebbia, finché non si è deciso di abbassarla al Duca d’Aosta. Anche qui la visibilità non è stata giudicata idonea, così gli organizzatori hanno preso la decisione di rinviare tutto ai prossimi giorni.

Il programma

I Mondiali di Cortina 2021 dunque dovrebbero, il condizionale è d’obbligo viste le previsioni meteo, domani alle ore 10 con la combinata alpina maschile. Partenza del superG fissata alle 10, con conseguente slalom alle 13.30. Giovedì 11 toccherà di nuovo agli uomini con il superG che avrà il via alle 11.30 e di conseguenza è cancellata la prima prova della discesa maschile prevista per lo stesso giorno. Si terrà, sempre giovedì 11, la prima prova della discesa femminile. La combinata alpina femminile, cancellata ieri mattina è riprogrammata per lunedì 15 febbraio con orari ancora da definire.